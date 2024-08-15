Многодетным семьям еще в 6 регионах ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки
16:12 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единовременную выплату на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, повысили еще в шести дальневосточных регионах до 1 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«В прошлом году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта эта сумма была увеличена до 1 млн рублей. По поручению главы государства [Владимира Путина] расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — сказал он.
В пресс-службе кабмина уточнили, что речь идет о Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. По словам Мишустина, на эти цели предусмотрено порядка 3 млрд рублей, четверть из них — на текущий год.
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