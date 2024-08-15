В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта — Лукашенко
17:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокопоставленные представители руководства США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: „Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут“, — сказал белорусский лидер в интервью для программы „Вести недели“ на телеканале „Россия-1“, фрагмент которого опубликовало агентство БелТА. — Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили».
При этом Лукашенко в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, в продолжении которого заинтересован лишь Запад. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:40 15.08.2024
- Установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область, уничтожена в Сумской области — МО РФ
- 17:34 15.08.2024
- Певица Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 17:12 15.08.2024
- Вторжение в Курскую область управляется и согласовывается с западными спецслужбами — МО РФ
- 16:32 15.08.2024
- Зеленский и Дуда могли договориться о подрыве «Северных потоков» — экс-глава разведки ФРГ
- 16:12 15.08.2024
- Многодетным семьям еще в 6 регионах ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки
- 16:00 15.08.2024
- Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР
- 15:43 15.08.2024
- Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
- 15:32 15.08.2024
- Склады гуманитарной помощи в секторе Газа заполнены продовольствием — Минобороны Израиля
- 15:12 15.08.2024
- Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США
- 15:00 15.08.2024
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать