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В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта — Лукашенко

17:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные представители руководства США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: „Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут“, — сказал белорусский лидер в интервью для программы „Вести недели“ на телеканале „Россия-1“, фрагмент которого опубликовало агентство БелТА. — Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили».

При этом Лукашенко в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, в продолжении которого заинтересован лишь Запад. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им», — сказал он.

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