Певица Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

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В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина, которая дала концерт перед военнослужащими. «Я русский человек и русская певица, - отметила она. - Я не боюсь этого слова, никогда не боялась. Я патриот своей Родины, патриот России. Поэтому я здесь, чтобы благословить ребят на подвиг. Сегодня мне показали Единый пункт отбора на военную службу, провели экскурсию. Хочу сказать, что здесь все очень хорошо организовано, замечательно и четко. Работа здесь ведется на самом высшем уровне».

Певица исполнила перед потенциальными контрактниками и военнослужащими несколько песен, пожелав им возвратиться домой. «Я хочу чтобы ребята шли, побеждали и возвращались. За своих детей и внуков нужно бороться, нужно их защищать» – сказала Крыгина.



Также в Едином пункте выступили артисты «Москонцерта» Мария Беляева и Александр Усков, сыгравшие на русских народных инструментах - гуслях, баяне, гармошках.



Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту с апреля 2023 года действует в Москве на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетить его можно в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Перед визитом нужно записаться на портале mos.ru. Также инфомрацияю о прохождении службы по контракту и вариантах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117, а также в Telegram при помощи чат-бота @MskContract_bot.