Глава Гагаузии и кандидат в президенты Молдавии прибыли в Москву
18:40 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока «Победа», башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты республики от политического объединения Василий Боля прибыли в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Молдавские политики примут участие в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.
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