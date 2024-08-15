Глава Гагаузии и кандидат в президенты Молдавии прибыли в Москву

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока «Победа», башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты республики от политического объединения Василий Боля прибыли в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Молдавские политики примут участие в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.