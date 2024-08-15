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Суд в Москве арестовал гражданина США, обвиняемого в нападении на полицейского

19:16 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом суд отказал Татеру и его защитнику в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Татер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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