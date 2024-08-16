В Польше признали, что все меньше украинцев готовы воевать в рядах ВСУ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что все меньше украинцев желают воевать на стороне Вооруженных сил Украины, отметив, что снижается поток обучаемых Варшавой украинских военных.

«Мы сейчас обучаем их (украинцев — прим. ТАСС) меньше не потому, что у нас сократились возможности, а потому, что там меньше желающих [вступать в ВСУ]», — отметил польский политик в эфире телеканала TVN24.