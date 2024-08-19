Товарооборот между РФ и КНР в 2024 г. обновит прошлогоднюю высокую планку — Силуанов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между РФ и КНР в 2024 г. обновит прошлогоднюю высокую планку. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Москве.

«В прошлом году была достигнута рекордная отметка в двусторонней торговле. По итогам 7 месяцев есть все предпосылки к тому, что в этом году мы обновим эту высокую планку товарооборота», — сказал он.

Ранее Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщало, что объем китайско-российской торговли в январе — июле составил $136,67 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1,6%.