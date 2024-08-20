Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию
13:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Польши Александер Квасьневский (1995–2005 гг) пожаловался на то, что ему не хватает президентской пенсии и приходится подрабатывать. Об этом сам политик сообщил интернет-порталу gazeta.pl.
«В настоящий момент это (президентская пенсия — прим. ТАСС) около 12 тыс. злотых (примерно $3 117), из которых, разумеется, надо платить налоги. Это не такие суммы — а у меня большая семья — которых хватает. Поэтому ясно, что необходимо подрабатывать», — сказал Квасьневский. Бывший глава государства добавил, что подрабатывает не только по финансовым причинам. «Пока человека приглашают, пока хотят слушать, то можно этому радоваться, ведь это дает чувство, что я нужен, что еще могу что-то сделать», — пояснил он.
В январе этого года на свои финансовые затруднения пожаловался лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, занимавший президентский пост в 1990–1995 гг.
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