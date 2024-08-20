0
0
3
НОВОСТИ

Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию

13:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Польши Александер Квасьневский (1995–2005 гг) пожаловался на то, что ему не хватает президентской пенсии и приходится подрабатывать. Об этом сам политик сообщил интернет-порталу gazeta.pl.

«В настоящий момент это (президентская пенсия — прим. ТАСС) около 12 тыс. злотых (примерно $3 117), из которых, разумеется, надо платить налоги. Это не такие суммы — а у меня большая семья — которых хватает. Поэтому ясно, что необходимо подрабатывать», — сказал Квасьневский. Бывший глава государства добавил, что подрабатывает не только по финансовым причинам. «Пока человека приглашают, пока хотят слушать, то можно этому радоваться, ведь это дает чувство, что я нужен, что еще могу что-то сделать», — пояснил он.

В январе этого года на свои финансовые затруднения пожаловался лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, занимавший президентский пост в 1990–1995 гг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5731
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6095
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5604
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5798
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5722
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5742
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5713
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5735
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5667
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5674

Возврат к списку