Альянс в сфере искусственного интеллекта усовершенствовал свою модель профессий и компетенций
13:47 20.08.2024
Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) усовершенствовал свою модель профессий и компетенций в сфере ИИ. Об этом рассказал журналистам Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.
Базовая модель профессий и компетенций в сфере ИИ – это удобный в использовании инструмент, который описывает требования к современным специалистам в сфере искусственного интеллекта. Она будет широко распространена и доступна на сайте альянса в середине сентября.
«Мы обновили и детализировали модель, чтобы из представленных модулей фактически можно было составлять готовые образовательные программы, – сообщил Александр Ведяхин. – Помимо этого, мы определили ключевые компетенции для специалистов по ИИ в шести пилотных отраслях: нефтегазовой, сельскохозяйственной, образовании, медицине, металлургии и девелопменте. Далее планируется проработка других отраслей. Тем самым, наша базовая модель дает ориентир и отраслевым вузам – каким компетенциям стоит уделить особое внимание и преподавать их на более высоком уровне. Такую колоссальную работу еще никто не проделывал – не только в России, но и в мире. Нашей задачей является сокращение разрыва между спросом и предложением на ИИ-кадры».
На базе модели профессий и компетенций Альянс проводит профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, курсы повышения квалификации преподавателей, создает рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ.
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