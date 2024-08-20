Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер пропал без вести в результате крушения яхты у берегов Сицилии в Италии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на генерального директора сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.

По его информации, Блумер числится среди шести пропавших без вести пассажиров судна наряду с юристом британской фирмы Clifford Chance Крисом Морвилло. Отмечается, что спасателям удалось спасти супругу британского миллионера Майкла Линча Анджелу Бакарес, которой принадлежала яхта. Судьба Линча и его 18-летней дочери Ханны по-прежнему неизвестна.

По данным газеты The Times, среди пропавших также числится жена Блумера Энн. Гибель шеф-повара яхты подтверждена, его тело было обнаружено водолазами.

19 августа итальянское агентство ANSA сообщило, что парусное судно Bayesian длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром в понедельник недалеко от города Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Яхта шла под флагом Великобритании.

Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, среди них годовалый ребенок, которого доставили в детскую больницу Палермо. Шестеро, в том числе четыре британца, все еще числятся пропавшими без вести. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.