РФ и КНР осудили изъятие активов и собственности иностранных государств — коммюнике
12:05 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности иностранных государств, стороны подчеркнули право пострадавших стран принимать активные меры. О такой договоренности сообщается в совместном коммюнике руководителей правительств двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам 29-й такой встречи. Документ опубликован на сайте российского правительства.
«Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться», — говорится в документе.
«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер», — подчеркнули главы правительств.
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