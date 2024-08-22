РФ и КНР осудили изъятие активов и собственности иностранных государств — коммюнике

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности иностранных государств, стороны подчеркнули право пострадавших стран принимать активные меры. О такой договоренности сообщается в совместном коммюнике руководителей правительств двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам 29-й такой встречи. Документ опубликован на сайте российского правительства.

«Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться», — говорится в документе.

«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер», — подчеркнули главы правительств.