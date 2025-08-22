Правительство поддержало идею запретить продажу табака на остановках

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России поддержало законопроект о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию на всех остановках общественного транспорта при условии его доработки.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в официальном отзыве, который есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае законодательной думой Хабаровского края. Поправки предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Запрет продажи табака предлагается распространить на остановки всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Запрет на торговлю коснется всей табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов.

Как отмечается в пояснительной записке, розничная торговля в павильонах, размещенных на остановочных пунктах, «способствует доступности такой продукции для населения, в первую очередь для молодежи, поскольку часто данные павильоны расположены вблизи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования». Кроме того, продажа в вышеуказанных павильонах увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отмечается в документе.