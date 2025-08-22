Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю

14:00 Источник: Интерфакс

Минпросвещения РФ предлагает сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-9 классах с 510 часов, что соответствует в среднем трем урокам в неделю, до 408 часов, что приведет к сокращению количества уроков в 5-7 классах до двух в неделю.

Проект приказа Минпросвещения России опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, проектом приказа "в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков".