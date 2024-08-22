Глава ФБР предупредил о беспрецедентном количестве угроз безопасности США
15:12 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей считает, что в настоящее время страна сталкивается с беспрецедентным количеством угроз безопасности, а в работе правоохранительных органов наблюдаются трудности. Такую точку зрения он выразил в интервью агентству Associated Press.
По оценкам Рея, за всю его карьеру «сложно вспомнить время, когда так много различных видов угроз [безопасности страны] возникло бы одновременно». Он заявил, что ФБР сталкивается с ростом террористической угрозы «как внутри страны, так и на международном уровне», а также с кражей интеллектуальной собственности и кибератаками на выборную инфраструктуру. «Меня беспокоит возникновение комбинации такого количества угроз одновременно, учитывая трудности, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в своей работе», — отметил Рей.
По мнению главы ФБР, эффективным способом борьбы с угрозами безопасности в такой ситуации может стать партнерство государственных органов с частным сектором, включая бизнес и научное сообщество.
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