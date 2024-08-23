Пятеро участников беспорядков в аэропорту Дагестана приговорены на сроки до 9 лет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армавирский городской суд огласил приговор пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца, еще двум — 6,5 года и 9 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — 6 лет и 4 месяца; Ибрагимову — 6 лет и 4 месяца; Омарасхабову — 6 лет и 6 месяцев; Рамазанову — 6 лет и 4 месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний — 9 лет», — говорится в сообщении.

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Раджабов также признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.