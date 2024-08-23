Коэффициент смертности в РФ снизился почти на 30% в сравнении с 2021 годом — Минздрав
16:12 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общий коэффициент смертности в России в сравнении с 2021 годом снизился на 27,9%, сократилась смертность населения от основных причин. Также сократилась младенческая смертность — почти на 9%, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за период с 2021 по 2023 год выросла на 3,3 года и составила 73,4 года; общий коэффициент смертности снизился в сравнении с 2021 годом на 27,9% (до 12,1 на 1 000 населения), сократилась смертность населения от основных причин; младенческая смертность сократилась на 8,7% (до 4,2 на 1 000 родившихся живыми), что является новым историческим минимумом», — говорится в сообщении.
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