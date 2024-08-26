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НОВОСТИ

За первые полгода 2024 г. ВВП России вырос на 4,6% — Путин

12:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика в этом году продолжает расти высокими темпами, за первое полугодие ВВП вырос на 4,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие ВВП прибавил 4,6%. На 4,4% вырос объем промышленного производства», — сказал он.

Глава государства отметил, что традиционно высокую планку задают обрабатывающие отрасли: здесь за полгода рост составил 8%.

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