КНР обеспокоена, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по РФ — Ли Хуэй

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что страны Запада смягчат условия по применению западного оружия для ударов по территории РФ. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению конфликта на Украине.

«Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — сказал Ли Хуэй.