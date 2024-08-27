Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов, где находится Курская АЭС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Гросси ранее назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий Вооруженных сил Украины. Он сообщил о планах посетить станцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. МАГАТЭ заявляло, что военная активность вблизи АЭС — это серьезный риск для ядерной и физической безопасности. Поездка на Курскую АЭС предоставит своевременный доступ для независимой оценки ситуации.