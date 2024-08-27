Показы, мастер-классы, кастинги: в рамках московской недели кино пройдет более 100 событий для детей
13:18 27.08.2024
Московская международная неделя кино продлится в столице до 28 августа. Для детей организаторы подготовили более 100 различных событий, которые состоятся на более чем 30 площадках. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной для детей организуют больше 50 семейных показов, а также лекции и мастер-классы экспертов индустрии. «На них ребят познакомят с актерским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов. Желающих попасть на большие экраны ждут на мобильных съемочных площадках, где пройдут кастинги в отечественные проекты», — сообщила заммэра.
Семейное и анимационное кино зрителям покажут, например, в 12 кинотеатрах сети «Москино», на Киностудии имени Максима Горького и в амфитеатре на Хохловской площади. В программу включены работы кинематографистов и мультипликаторов из шести государств. Среди фильмов – «Чижик-пыжик возвращается», «Умка» и «Супер Крылья».
На ВДНХ, в Парке Горького, Новопушкинском сквере, а также еще нескольких локациях, будут действовать мобильные съемочные площадки. Там проводят детские кастинги для российских проектов и желающие могут продемонстрировать свой талант, записав видеовизитки. Кроме того, детей ждут на мастер-классы по актерскому искусству и видеомонтажу. На практические занятия в музее-заповеднике «Царицыно» детей ждет студия «Союзмультфильм».
Как уже сообщал «Независимая газета», Московская международная неделя кино проводится столичным Департаментом культуры и Агентством креативных индустрий в рамках проекта «Москва – город кино». Неделя стала частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Подробное расписание событий кинонедели и форума-фестиваля можно найти на их сайтах.
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