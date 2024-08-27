Попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку РФ не будут успешными — NYT
17:40 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего визита в Китай попробует убедить руководство страны снизить поддержку России. Его попытки едва ли будут результативны, пишет газета The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, Китай «вряд ли отвернется от России», так как вместе эти страны противостоят Соединенным Штатам на мировой арене.
Визит Салливана продлится с 27 по 29 августа. Это первая поездка помощника президента США по вопросам национальной безопасности в Китай после восьмилетнего перерыва. Кроме того, Салливан посещает КНР впервые в занимаемой им должности.
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