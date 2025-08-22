0
НОВОСТИ

В Пхеньяне откроют мемориал в честь участников операции в Курской области — Ким Чен Ын

10:32 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне откроют музей и памятник в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области РФ от украинских формирований. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство.

Председатель государственных дел выступил с речью на церемонии вручения государственных наград, в том числе медалей Героя КНДР. Позади него во время выступления стояла мемориальная стена, где были размещены портреты 101 человека. Ким Чен Ын прикрепил медали к фотографиям павших бойцов.

«В столице с целью увековечивания великих заслуг участников боевых действий будут созданы мемориальный комплекс и памятник, посвященные боевым подвигам», — сказал Ким Чен Ын. По его словам, вся страна будет учиться силе духа на примерах этих военнослужащих.

