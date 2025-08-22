10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы используют дипломатическое прикрытие посольств для переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Свою работу в Африке украинцы проводят скрытно, в том числе с использованием каналов украинского посольства в Мавритании. Техника и бойцы проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее вглубь Мали», — пояснил он.

По словам Иванова, аналогичные схемы действуют и в других странах. "Переброска же украинских инструкторов и дронов боевикам АДС (исламистская группировка «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго) осуществляется через посольство Украины в Киншасе. Недавно также стало известно о том, что украинские дипломатические сотрудники в Алжире курируют поставки БПЛА в Африку», — отметил директор СОМБ.