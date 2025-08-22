Лесные пожары в ЕС сожгли территорию размером с Кипр

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесные и ландшафтные пожары в Европейском союзе за текущий сезон уже сожгли территорию, эквивалентную по площади Кипру. Это следует из данных Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По данным наблюдений на сайте службы, на текущий момент огнем оказалась затронута территория площадью в 10,1 тыс. кв. км, что больше территории Кипра (9,3 тыс. кв. км). Лесные пожары в текущем году уже стали самыми разрушительными для ЕС как минимум с 2006 года, Copernicus зафиксировала это еще 19 августа.