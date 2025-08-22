С краснолиманского направления в тыл сбежало командование «Азова»* — Кимаковский
10:20 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование группировки «Азов»* (признана террористической, запрещена в РФ) сбежало с краснолиманского направления. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, весь командный пункт во главе с командиром бригады ушли за реку Оскол, предположительно, в Изюм Харьковской области.
«Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики „Азова“, всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули краснолиманское направление и ушли в тыл за реку Оскол на расстояние 30 километров», — сообщил Кимаковский.
Ранее ТАСС сообщал о бегстве боевиков «Азова» в Изюм. Уточнялось также, что солдаты в тылу снимают ролики о боевой работе на изюмском тактическом направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, снятые в тылу видео боевики выдают за реальную боевую работу, в том числе диверсионных групп.
