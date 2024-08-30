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НОВОСТИ

Рост ВВП РФ по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Силуанов

16:12 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российской экономики по итогам текущего года ожидается на уровне 3,9%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году — 3,9%, в прошлом году этот показатель составлял 3,6%. Поэтому ожидания по ресурсам наполнения наших обязательств очень позитивные», — сказал он.

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