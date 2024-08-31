Трамп: Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно
09:00 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что выстраивание хороших отношений с Россией — это правильный подход.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — сказал он, выступая перед сторонниками в Пенсильвании. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.
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