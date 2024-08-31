Трамп: Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что выстраивание хороших отношений с Россией — это правильный подход.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — сказал он, выступая перед сторонниками в Пенсильвании. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.