19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где имеются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. С таким признанием выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — приводит его слова агентство Укринформ.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях ударов ВС РФ остается сложной для Киева.