Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
19:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где имеются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. С таким признанием выступил украинский президент Владимир Зеленский.
«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — приводит его слова агентство Укринформ.
Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях ударов ВС РФ остается сложной для Киева.
НОВОСТИ
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
- 20:00 02.09.2024
- США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду — CNN
- 19:28 02.09.2024
- В российской киноиндустрии ощущается нехватка сценаристов и продюсеров - Любимова
- 19:22 02.09.2024
- ЦИК РФ принял решение ограничить фото- и видеосъемку на участках в ряде приграничных регионах
- 18:40 02.09.2024
- В Финляндии заграждение на границе с Россией сделают выше — пограничники
- 18:00 02.09.2024
- В России сегодня открылись 132 новые школы — Мишустин
- 17:32 02.09.2024
- Серия взрывов произошла в Харькове
- 17:12 02.09.2024
- Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
- 17:00 02.09.2024
- ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли более 8 900 военных
- 16:32 02.09.2024
- Соединения ВМФ могут быть созданы на Азовском море — главнокомандующий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать