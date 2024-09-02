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Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

19:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где имеются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. С таким признанием выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — приводит его слова агентство Укринформ.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях ударов ВС РФ остается сложной для Киева.

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