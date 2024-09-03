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НОВОСТИ

В РФ в этом году совершено 23 847 преступлений, число особо тяжких выросло на 12% — СК

16:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 24 тыс. преступлений совершено иностранцами в России в текущем году, число тяжких выросло на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935)», — сказали в пресс-службе. В СК добавили, что втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России.

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