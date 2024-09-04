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Объем ввода индивидуального жилищного строительства в РФ вырос на 24% за год

13:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на территории РФ за семь месяцев 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«За семь месяцев 2024 года у нас введено 43,6 млн кв. м ИЖС. Если в штуках, это 314,4 тыс. дома, что на 24% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он в ходе сессии «Лесной комплекс: технологии современного деревянного домостроения».

По словам Стасишина, увеличение темпов ввода ИЖС в России во многом связано с желанием граждан жить в собственном доме. Кроме того, стимулирующим фактором для развития ИЖС в России станет механизм эскроу, считают в Минстрое. Стасишин уточнил, что закон по распространению эскроу на ИЖС вступает в силу 1 марта 2025 года.

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