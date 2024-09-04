Украинская сторона потеряла на курском направлении более 9,7 тыс. военных — МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона за все время боев на курском направлении потеряла более 9,7 тыс. военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9 700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 7 РСЗО HIMARS и 3 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, в т. ч. 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — сообщили в ведостве.