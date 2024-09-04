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Мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой семьи в РФ — Володин

16:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

4 сентября Володин проводит выездное совещание Совета Госдумы в Самаре. В ходе мероприятия он отметил, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», — заявил Володин, слова которого приведены на сайте палаты парламента.

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