Мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой семьи в РФ — Володин
16:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
4 сентября Володин проводит выездное совещание Совета Госдумы в Самаре. В ходе мероприятия он отметил, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие.
«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», — заявил Володин, слова которого приведены на сайте палаты парламента.
НОВОСТИ
- 17:00 04.09.2024
- США не исключают совместного с Тайванем производства оружия
- 16:12 04.09.2024
- Процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен — представительство ЕС
- 16:00 04.09.2024
- Украинская сторона потеряла на курском направлении более 9,7 тыс. военных — МО РФ
- 15:59 04.09.2024
- В МТПП напомнили об условиях участия в акции #ВыбираемВместе2024-Москва
- 15:32 04.09.2024
- ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР, бросив оружие — МО РФ
- 15:12 04.09.2024
- Порядка 11,5 тыс. жителей Курской области размещены в других регионах России
- 15:00 04.09.2024
- МВФ хочет заставить Киев форсировать девальвацию гривны из-за дефицита бюджета — Bloomberg
- 14:42 04.09.2024
- Сбер представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций
- 14:32 04.09.2024
- В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих
- 14:12 04.09.2024
- Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний — экс-глава управления МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать