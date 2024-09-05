Индия готова запустить прямые рейсы из РФ на Гоа и в Мумбаи
11:20 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия готова запустить прямые рейсы из России на Гоа и в Мумбаи, их будет выполнять «Аэрофлот». Об этом заявил ТАСС посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума.
«Мы готовы открыть и новые направления для полетов — это зависит, в первую очередь, от готовности „Аэрофлота“. Но речь идет о полетах в Мумбаи и Гоа», — сказал дипломат.
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