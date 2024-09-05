Дальний Восток стал флагманом РФ в глобальной экономике — Путин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом», — подчеркнул глава государства.