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Дальний Восток стал флагманом РФ в глобальной экономике — Путин

10:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом», — подчеркнул глава государства.

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