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Экономика РФ занимает четвертое место в мире, а отрыв Китая от США увеличивается — Путин

12:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России занимает уже четвертое место в мире, а отрыв Китая от США увеличивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вот сегодня китайская экономика, мы знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Да, американская экономика мощная, хорошая, структура ее выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше. На втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год. С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчетах. Вот на втором месте США, на третьем — Индия. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — сказал Путин.

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