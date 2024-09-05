РФ благодарна саудовскому наследному принцу за помощь с обменом заключенными с США — Путин
13:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона благодарна наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду за помощь в организации переговоров, которые привели к обмену заключенными с США в августе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии. Ну, например, что касается журналиста Соединенных Штатов, который работал под „крышей“ журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи (журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович — прим. ТАСС), на первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии. За что мы ему тоже благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на родину наших граждан», — отметил глава государства.
«Ну и президент Турции, господин [Тайип] Эрдоган, предоставил площадку турецкую для окончательного решения этих вопросов. Так же, как и некоторые другие страны из арабского мира, из некоторых других государств здесь проявили добрую волю», — добавил Путин.
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