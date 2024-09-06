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НОВОСТИ

ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения в Курскую область - Алаудинов

09:32 06.09.2024 Источник: РБК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают подразделения под Курскую область, но продолжают нести потери, сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Курское направление достаточно-таки серьезно уже живет ежедневно тем, что уничтожает противника. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот теряет, очень большие потери несет, и ничего у него не получается», — отметил Алаудинов.  РБК

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