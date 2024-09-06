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Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ — Politico

12:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на французского чиновника.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ», — сказал собеседник издания.

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