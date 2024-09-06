Дефицит бюджета РФ за январь — август предварительно составил 331 млрд руб. — Минфин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь — август 2024 года составил 331 млрд руб., сообщается на сайте министерства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 23,029 трлн руб., что на 35,5% больше, чем годом ранее; расходы достигли 23,360 трлн руб. (+22,2%).