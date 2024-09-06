Дефицит бюджета РФ за январь — август предварительно составил 331 млрд руб. — Минфин
12:05 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь — август 2024 года составил 331 млрд руб., сообщается на сайте министерства.
Доходы бюджета за отчетный период составили 23,029 трлн руб., что на 35,5% больше, чем годом ранее; расходы достигли 23,360 трлн руб. (+22,2%).
НОВОСТИ
- 13:20 06.09.2024
- ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
- 13:05 06.09.2024
- Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
- 13:00 06.09.2024
- Вылов рыбы в России в 2024 г. может составить около 5 млн тонн — Росрыболовство
- 12:44 06.09.2024
- Игорь Сечин и врио губернатора Дмитрий Демешин обсудили сотрудничество «Роснефти» и Хабаровского края
- 12:42 06.09.2024
- В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек
- 12:38 06.09.2024
- Сбер: украинские мошенники начали действовать против жителей стран – союзников Украины
- 12:32 06.09.2024
- Украине придется увеличить госдолг на $5,27 млрд до конца года
- 12:20 06.09.2024
- Кабмин изучает вопрос замены плановых проверок бизнеса профилактическими визитами
- 12:00 06.09.2024
- Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ — Politico
- 11:32 06.09.2024
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — август выросли на 56,2%, до 7,6 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать