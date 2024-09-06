Зеленский пожаловался, что Киев еще не получил «значительное число» обещанных систем ПВО
13:32 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные союзники Киева все еще не передали ему «значительное число» обещанных систем ПВО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание контактной группы по военному содействию Украине.
«Я благодарен союзникам за то, что на саммите в Вашингтоне было принято решение о ПВО. Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили. <…> Но число систем, которые нам еще не передали, значительное. Это то, что было согласовано, но до сих пор не выполнено», — сказал Зеленский.
Он снова упрекнул союзников в промедлении с поставками уже согласованных пакетов военной помощи.
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