На ВЭФ-2024 представлено единственное российское сетевое решение с сертификацией ФСБ

13:15

Дмитрий Самарцев. Фото пресс-службы Сбера



Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE представила на Восточном экономическом форуме сетевое решение BI.ZONE CyberEdge (технология SD-WAN).

С развитием бизнеса и ростом корпоративной инфраструктуры данных становится больше, а вместе с ними растет и количество рисков. Для быстрого и безопасного обмена информацией необходимы простые в использовании интеллектуальные и защищенные механизмы, отмечают в BI.ZONE. Сегодня, в условиях общего перехода на отечественные решения и необходимости соответствия указу президента № 166, компании выбирают решения отечественных производителей. Это относится к прикладному и инфраструктурному программному обеспечению, сетевым решениям, инструментам защиты.

Ранее рынок сетевых решений в России был в большей степени представлен зарубежными игроками. Среди них Cisco, VMware, Huawei и другие. В настоящее время рынок трансформируется: увеличивается доля присутствия отечественных производителей. При переходе с зарубежного сетевого оборудования для построения распределенных сетей необходимо соблюдение сразу нескольких условий для внедряемого оборудования: разработка должна быть отечественной, с сертификацией ФСБ, требуются включение в реестр отечественного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования российского происхождения (РЭП) и русскоязычная техническая поддержка на территории РФ.

Решения класса SD-WAN нацелены на организацию распределенных сетей, объединяющих удаленные офисы, филиалы. Это могут быть кассы, банкоматы, отделения банков, распределенные офисы, точки продаж, логистические пункты, операторы связи, заправочные станции. Помимо самой организации распределенной сети необходимо обеспечить защищенный обмен данными между каждой точкой. Применение шифрования между всеми локациями сетевой инфраструктуры увеличивает уровень защиты данных, а для максимального уровня защищенности шифрование должно быть реализовано с применением российских алгоритмов.

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE, в рамках питч-сессии на ВЭФ рассказал о решении BI.ZONE CyberEdge.

«Сегодня компании могут построить распределенную защищенную сеть для множества филиалов полностью на российском оборудовании. Технология SD-WAN позволяет заменить до 10 различных сетевых устройств. Для территориально-распределенного бизнеса это возможность подключить новый филиал всего за 15 минут. На сегодня BI.ZONE BI.ZONE CyberEdge – единственный продукт на российском рынке, который имеет сертификацию ФСБ на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1. Такие решения позволяют компаниям быстро построить сеть и безопасно обмениваться данными и, что немаловажно, соответствовать требованиям регулирующих органов», — отметил Самарцев.