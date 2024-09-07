Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства
13:50 07.09.2024
В Москве в День города глава РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино». Церемония проводилась в формате видеоконференцсвязи из концертного зала «Зарядье». Там проходят торжественные события в честь 877-летия Москвы.
Напомним, пять лет назад года по итогам встречи с российскими кинематографистами Сергей Собянин принял решение начать строительство кинопарка «Москино». Это масштабный комплекс натурных площадок и нужной для съемок кино инфраструктуры. Произведенные в кинопарке декорации подходят для многократного использования, что позволяет сократить сроки и снизить стоимость съемок.
Кинопарк построен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы, несмотря на то, что там идут съемки, он постоянно будет развиваться. Там уже сейчас проводятся экскурсии в ходе которых можно увидеть как организовано кинопроизводство, а также оценить размах декораций.
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