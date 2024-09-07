Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства

13:50

В Москве в День города глава РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино». Церемония проводилась в формате видеоконференцсвязи из концертного зала «Зарядье». Там проходят торжественные события в честь 877-летия Москвы.

Напомним, пять лет назад года по итогам встречи с российскими кинематографистами Сергей Собянин принял решение начать строительство кинопарка «Москино». Это масштабный комплекс натурных площадок и нужной для съемок кино инфраструктуры. Произведенные в кинопарке декорации подходят для многократного использования, что позволяет сократить сроки и снизить стоимость съемок.

Кинопарк построен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы, несмотря на то, что там идут съемки, он постоянно будет развиваться. Там уже сейчас проводятся экскурсии в ходе которых можно увидеть как организовано кинопроизводство, а также оценить размах декораций.