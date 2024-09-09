Индия присоединилась к фонду США по производству полупроводников — Foreign Policy

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия присоединилась к образованному в США Международному фонду технологической безопасности и инноваций (ITSI Fund), сосредоточенному на производстве полупроводников. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

По его информации, Индия стала восьмой страной, с которой США подписали подобное соглашение. В объединение также входят Вьетнам, Индонезия, Кения, Коста-Рика, Мексика, Панама и Филиппины. Во всех восьми странах деятельность американской стороны направлена на создание мощностей для сборки, тестирования и упаковки микросхем, то есть заключительного этапа их производства. По данным неназванного представителя Госдепартамента, инвестиции Соединенных Штатов в Индию, вероятно, будут в первую очередь направлены на развитие рабочей силы и повышение квалификации специалистов в этой сфере.

Заключенное соглашение, по словам заместителя помощника госсекретаря США по торговой политике и переговорам Роберта Гарверика, «подчеркивает потенциал расширения полупроводниковой промышленности Индии на благо обеих стран и всего мира». Как указывает Foreign Policy, присоединение Индии призвано расширить поставки для производства микросхем в условиях растущей конкуренции США с Китаем в области технологий.