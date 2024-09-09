Индия присоединилась к фонду США по производству полупроводников — Foreign Policy
11:05 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия присоединилась к образованному в США Международному фонду технологической безопасности и инноваций (ITSI Fund), сосредоточенному на производстве полупроводников. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.
По его информации, Индия стала восьмой страной, с которой США подписали подобное соглашение. В объединение также входят Вьетнам, Индонезия, Кения, Коста-Рика, Мексика, Панама и Филиппины. Во всех восьми странах деятельность американской стороны направлена на создание мощностей для сборки, тестирования и упаковки микросхем, то есть заключительного этапа их производства. По данным неназванного представителя Госдепартамента, инвестиции Соединенных Штатов в Индию, вероятно, будут в первую очередь направлены на развитие рабочей силы и повышение квалификации специалистов в этой сфере.
Заключенное соглашение, по словам заместителя помощника госсекретаря США по торговой политике и переговорам Роберта Гарверика, «подчеркивает потенциал расширения полупроводниковой промышленности Индии на благо обеих стран и всего мира». Как указывает Foreign Policy, присоединение Индии призвано расширить поставки для производства микросхем в условиях растущей конкуренции США с Китаем в области технологий.
НОВОСТИ
- 11:32 09.09.2024
- Военным будут возмещать расходы на авто в командировках и отпусках — кабмин РФ
- 11:20 09.09.2024
- Более чем в десяти регионах РФ ожидаются опасные явления погоды — Вильфанд
- 11:00 09.09.2024
- Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион» — Dzienik Gazeta Prawna
- 10:32 09.09.2024
- В России выросло производство шампанского
- 10:20 09.09.2024
- Средства ПВО сбили украинскую авиационную бомбу в Курской области
- 10:05 09.09.2024
- Кремль опубликовал поздравление Путина Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР
- 10:00 09.09.2024
- Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос — глава Росрыболовства
- 09:32 09.09.2024
- Поставки угля из РФ в Китай в 2023 г. составили 109 млн т, в Индию — 26,2 млн т — Цивилев
- 09:20 09.09.2024
- Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет — The Times of Israel
- 09:05 09.09.2024
- ВСУ скоро выдохнутся в Курской области, учитывая большие ежедневные потери — Алаудинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать