Всю первую половину сентября в Москве не будет осадков — метеоролог
13:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осадков не будет в Москве всю первую половину сентября, это рекорд для региона. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
«Сентябрь 2024 года в Москве и области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу, — написала она. — Небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году, 4,3 мм, и в прошлом, 2023 году, 3,9 мм. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим».
Согласно информации на сайте Гидрометцентра, ближайшая неделя в столице будет ясной и теплой с температурой до плюс 29 градусов.
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