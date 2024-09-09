Кремль пока знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ — Песков
14:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль заранее не отвергает никакие варианты урегулирования ситуации на Украине, но о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца он пока слышал только из СМИ и не знает деталей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — пояснил представитель Кремля.
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