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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

14:12 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

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