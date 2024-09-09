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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбили 45 украинских беспилотников

14:32 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

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