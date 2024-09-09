ПВО РФ за сутки сбили 45 украинских беспилотников

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.