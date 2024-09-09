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НОВОСТИ

Товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть порядка $15 млрд к 2030 году — Володин

17:12 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2030 году может составить порядка 15 млрд долларов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт палаты парламента.

По словам Володина, товарооборот между Россией и Вьетнамом демонстрирует рост. «Мы обсуждаем возможность к 2030 году выйти на товарооборот порядка $15 млрд», — сказал он в ходе третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.

Отмечается, что вместе с Володиным заседание открыл глава парламента Вьетнама Чан Тхань Ман.

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