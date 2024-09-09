Товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть порядка $15 млрд к 2030 году — Володин
17:12 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2030 году может составить порядка 15 млрд долларов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт палаты парламента.
По словам Володина, товарооборот между Россией и Вьетнамом демонстрирует рост. «Мы обсуждаем возможность к 2030 году выйти на товарооборот порядка $15 млрд», — сказал он в ходе третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.
Отмечается, что вместе с Володиным заседание открыл глава парламента Вьетнама Чан Тхань Ман.
НОВОСТИ
- 17:32 09.09.2024
- Антифашизм должен быть фундаментом образования в Словакии — премьер
- 17:00 09.09.2024
- Нацбанк Украины установил для украинцев за рубежом лимит на покупку драгоценностей
- 16:32 09.09.2024
- NYP утверждает, что в США опасаются проникновения китайских шпионов в крупные компании
- 16:20 09.09.2024
- «Школа 21» объявила прием заявок на обучение в Нижнем Новгороде
- 16:12 09.09.2024
- В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт
- 16:00 09.09.2024
- Украина потеряла более 11,4 тыс. человек за время боевых действий на курском направлении
- 15:32 09.09.2024
- Верховный суд Индии не разрешил ограничивать экспорт оружия в Израиль
- 15:12 09.09.2024
- В Раде заявили, что у Украины нет средств на перенос ЛЭП под землю для защиты
- 15:00 09.09.2024
- Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под Рузой в Подмосковье
- 14:32 09.09.2024
- ПВО РФ за сутки сбили 45 украинских беспилотников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать