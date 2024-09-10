ВМФ РФ приступил к проведению стратегических командно-штабных учений «Океан-2024»
11:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к участию в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024». Учения пройдут в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня соединения и объединения Военно-морского флота в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении „Океан-2024“, которое продлится до 16 сентября включительно. Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:05 10.09.2024
- Курс юаня на торгах Мосбиржи перешел к росту до 12,667 руб.
- 12:00 10.09.2024
- Расходы США на обслуживание государственного долга уже превысили оборонный бюджет — Маск
- 11:32 10.09.2024
- ВСУ отправляют на фронт неподготовленных военных — WSJ
- 11:20 10.09.2024
- Бургомистр Брюсселя потребовал останавливать на границе автобусы с мигрантами из Венгрии
- 11:05 10.09.2024
- Россия может в 2025 году разрешить безвизовое пребывание круизных интуристов
- 10:32 10.09.2024
- Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из России автоконцернов
- 10:20 10.09.2024
- Треть россиян хотя бы однажды симулировали болезнь, чтобы не работать — исследование
- 10:05 10.09.2024
- Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой — WSJ
- 10:00 10.09.2024
- Великобритания допускает снятие антироссийских санкций - СМИ
- 09:32 10.09.2024
- Около 20 человек, по предварительным данным, о пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать