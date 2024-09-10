ВМФ РФ приступил к проведению стратегических командно-штабных учений «Океан-2024»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к участию в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024». Учения пройдут в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня соединения и объединения Военно-морского флота в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении „Океан-2024“, которое продлится до 16 сентября включительно. Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году», — говорится в сообщении.