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НОВОСТИ

ВМФ РФ приступил к проведению стратегических командно-штабных учений «Океан-2024»

11:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к участию в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024». Учения пройдут в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня соединения и объединения Военно-морского флота в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении „Океан-2024“, которое продлится до 16 сентября включительно. Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году», — говорится в сообщении.

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