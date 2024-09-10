Бургомистр Брюсселя потребовал останавливать на границе автобусы с мигрантами из Венгрии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз потребовал от бельгийских властей останавливать на государственной границе автобусы с мигрантами, которые намерены отправлять власти Венгрии.

«Правительство председательствующей в ЕС Венгрии не чурается провокаций. Я призываю премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо и министра внутренних дел Аннелис Верлинден заблокировать автобусы [с мигрантами] на бельгийской границе. Как долго мы будем терпеть провокации страны, которую субсидируем?» — приводит его слова портал Euractiv.

В свою очередь, госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур заявила, что страны — участницы Евросоюза должны работать сообща над миграционной политикой, а не перекладывать ответственность друг на друга.

22 августа глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт готов направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев.